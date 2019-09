Zoom sur les grandes recherches médicales de notre époque !

Zoom sur les grandes recherches médicales de notre époque !

L’espérance de vie de l’homme était en moyenne de 30 ans en 1909, mais un siècle après, elle a atteint 77 ans, et ce n’est possible qu’avec les avancées et les recherches médicales. Ces découvertes sont le travail des chimistes, des physiciens et des informaticiens. Les progrès dans le domaine de la santé s’accélèrent permettant ainsi d’améliorer la vie des patients, et ils donnent l’espoir de pouvoir un jour soigner les maladies génétiques, les handicaps sévères ou les maladies mortelles.

La vision retrouvée

Les progrès sont incroyables dans le domaine de la vision. Les recherches médicales ont permis aux personnes victimes de cécité ou de dégénérescence maculaire provoquée par l’âge de retrouver une vision partielle. L’année 2014, un Américain aveugle à cause d’une rétinite pigmentaire a pu recouvrir une vue partielle grâce à un implant oculaire nommé Argus II Retinal Prosthesis. Ce dernier envoi des signaux au nerf optique et au cerveau par de minuscules électrodes placées contre la rétine. Récemment, un homme ayant perdu l’usage de sa vision centrale à cause d’une DMLA s’est fait greffer l’œil bionique suivant la même méthode.

Des prothèses de plus en plus innovantes et performantes

Avec les progrès de la bio-ingénierie, de la robotique et de la médecine, notamment aux prothèses, aux implants et aux organes artificiels, la réparation du corps est maintenant une réalité. Un membre amputé ou un organe malade peut être remplacé. Les personnes ayant perdu un membre peuvent actuellement se tourner vers les prothèses bioniques. La firme française Carmatsa est la première à concevoir un cœur artificiel bioprothétique. Comme un vrai cœur, il comprend 2 ventricules, 4 valves et un système de régulation. À Montpellier, des scientifiques travaillent sur un pancréas artificiel autonome afin d’aider les diabétiques. Il permet d’assurer la sécrétion d’insuline. En Suisse, des chercheurs ont réussi à créer un doigt bionique sensible permettant de retrouver la rugosité d’une surface.

L’Alzheimer et les différents progrès

En Hexagone, plus de 900 000 personnes sont concernées par l’Alzheimer, mais aucun traitement ni recherche n’ont permis de combattre la maladie. Toutefois, l’année 2019, une étude faite aux États-Unis a prouvé que la mémoire ne disparaît pas, elle est seulement inaccessible à cause la maladie. C’est un réel espoir pour trouver des perspectives sur la manière de réveiller les souvenirs. À Lausanne, une recherche scientifique a permis de mettre au point un implant sous-cutané. L’expérimentation a été faite avec succès sur des souris. Cet implant produit les anticorps stimulant les défenses du cerveau contre cette maladie.

Le SIDA et le cancer

De grands pas ont été constatés dans le domaine de la cancérologie ces dernières années, et cela a aidé beaucoup de personnes à guérir complètement du cancer. C’est le cancer du poumon qui est le plus mortel du fait qu’il ne peut être décelé qu’à un stade avancé. Après, il y a le cancer du sein, le cancer colorectal, le cancer de la prostate et le cancer du pancréas. Avec le séquençage du génome humain découvert l’année 2000, quelques jours suffisent pour séquencer le génome d’une tumeur permettant ainsi d’identifier rapidement le type de cancer et de le traiter efficacement. Concernant le SIDA, depuis son apparition dans les années 80, il a fait près de 35 millions de victimes. Actuellement, l’espérance de vie des malades et leur qualité de vie se sont significativement améliorées grâce aux progrès de la médecine. On est encore loin d’un vaccin préventif, mais les nouveaux traitements permettent de mieux contrôler le virus HIV.