Quels exercices faire à la salle pour perdre du poids ?

Vous voulez perdre du poids et tailler un corps de rêve cette année. Vous avez raison de choisir de faire vos exercices à la salle plutôt qu’ailleurs. C’est l’une des meilleures options pour perdre du poids étant donné que la motivation en est nombreuse et plus intéressante. Les matériaux sont de meilleures qualités et l’ambiance est bonne pour tisser des liens sociaux. Les disciplines pour perdre du poids n’en manquent pas en matière de sport en salle. Il y existe une ribambelle d’exercices à faire tout efficace les uns que les autres. Parmi ces activités, certaines méritent tout de même d’être citées plus que d’autres, si vous voulez perdre du poids et brûler plus de calories.

Opter pour les exercices individuels ou en solo

Pour les exercices en salle, il n’y a rien de plus efficace pour perdre du poids rapidement que les exercices individuels ou en solo comme les exercices HIIT. Seuls et coupés du monde, ceux qui optent pour ce genre de sport en salle ont moins de stress, surtout s’ils sont plus timides et ne se sentent pas à l’aise au regard des autres. Avec ses exercices, vous pourrez vous concentrer uniquement à votre entrainement et à vos objectifs.

Parmi les sports individuels en salle, il n’y a rien de plus redoutable que les exercices HIIT. Il s’agit d’un entrainement fractionné de courtes durées, mais très souvent de haute intensité, et ce, pour de très courtes périodes de repos. Il vous faut seulement environ 30 à 45 minutes pour perdre votre graisse et améliorer votre métabolisme. Les séances aident votre corps à brûler les graisses ( voir aussi : classement des bruleurs de graisse ) même quelques heures après les séances d’entrainement. Certains professionnels du fitness vous recommandent ainsi pour ces exercices le CrossFit ou la boxe. Il est aussi possible de combiner les deux exercices.

Suivre des séances collectives

En général, les personnes qui veulent se mettre au sport choisissent les sports en salle collectifs. Voulant tisser de liens sociaux, elles se sentent plus à l’aise avec les autres gens qui ont les mêmes objectifs qu’elles. Pendant l’entrainement, elles affrontent volontairement la difficulté de l’exercice, tout en jouissant de l’aspect amusant et ludique de l’entrainement collectif.

Pour les séances collectives de sport en salle, le Body Attack, le cardio-training et la Zumba font partie des meilleurs. Certaines personnes sont également très attirées par le Body pump, le body combat et le body jam. Ces courtes séances cardio-training séduisent beaucoup de monde puisqu’elles aident à la fois le corps à perdre du poids et à améliorer les capacités cardio-pulmonaires. Avec un entrainement régulier qui respecte bien les timings, les exercices rendent le corps plus fort et plus tonique.