Désertification médicale : les télé-consultations comme solution ?

Désertification médicale : les télé-consultations comme solution ?

La télé-consultation qui est maintenant remboursée par l’Assurance Maladie est le nouveau mode de consultations médicales. Elle se passe à distance et utilise la webcam du smartphone, de la tablette ou de l’ordinateur. Sa vocation est de mettre en relation les patients et les professionnels de la santé. C’est grâce aux nouvelles technologies qu’elle s’est développée, et force est de constater que c’est l’une des meilleures alternatives face aux déserts médicaux.

Qu’est-ce que la télé-consultation ?

On parle de télé-consultation quand la consultation se passe à distance. C’est depuis le mois de septembre 2018 que tous les médecins, qu’importe leur domaine et leur lieu d’exercice, peuvent proposer cette nouvelle forme de télé médecine. Mais pour qu’elle soit valide, acceptée et prise en charge, il faut que le médecin ait vu physiquement son patient dans son cabinet, et ce, au moins une fois par an. Pour pouvoir faire une télé-consultation, le patient télécharge l’application dédiée. Quand c’est fait, il prend rendez-vous pour une télé-consultation afin d’accéder aux soins de santé. Une dizaine de minutes avant la consultation, il sera avisé. Le médecin et le patient peuvent alors se voir par vidéo et discuter. Toutefois, c’est une technologique qui a des limites. Il faut que les dossiers médicaux des malades se développent et que les médecins puissent y accéder en toute sécurité. Notons également la rémunération des actes et la part de responsabilité du médecin devant à un litige suite à un avis médical. Aussi, certains patients sont réticents à l’idée de ne plus avoir de contact physique à leur médecin.

Les avantages de la télé-consultation

La télé-consultation présente plusieurs avantages. En effet, les patients n’ont plus à se déplacer, et le médecin n’a pas besoin d’être présent physiquement. Ce dernier peut à distance faire un diagnostic, traiter et envoyer une prescription médicale. Également, elle permet aux malades de faire des économies et de diminuer le temps de prise en charge. La télé-consultation éviter également l’engorgement dans les salles d’attente. C’est d’autant plus important avec l’augmentation des délais pour avoir un rendez-vous médical. La consultation se fait rapidement, car cela se passe à distance. Plusieurs maladies peuvent être suivies de cette manière. Mais encore, elle favorise un meilleur accompagnement des malades.

La meilleure option face aux multiplications des déserts médicaux

Les sondages ont démontré que les premières télé-consultations concernent dans la majorité des cas des malades vivant dans la désertification médicale. Cela prouve que ce mode de consultation médicale présente un intérêt non négligeable du fait qu’il permet de soigner les patients à distance. Il faut savoir que la désertification médicale ne touche pas seulement les zones rurales et périurbaines où les habitants doivent faire plusieurs kilomètres pour aller chez un médecin, mais aussi les grandes villes. Face à cette situation, la télé-médecine est une excellente réponse puisqu’elle permet à chacun d’être en relation instantanément avec un professionnel de santé à distance et de manière sécurisée. C’est aussi une bonne alternative pour les sportifs en environnement extrême comme en haute montagne, en haute mer ou en banquise et pour les personnes à mobilité réduite. Pour lutter contre la désertification médicale, contre le vieillissement de la population et contre les soucis démographiques dans certaines spécialités, la télé-consultation est très efficace.