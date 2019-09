À quoi servent les dons pour la recherche ?

À quoi servent les dons pour la recherche ?

Chaque jour, de plus en plus de personnes sont touchées par des maladies mortelles ou rares. Il faut savoir qu’en France, près de 3 millions de personnes souffrent d’une maladie rare. Mais la collecte de dons permet de faire évoluer les recherches scientifiques et médicales sur ces pathologies et d’améliorer le quotidien des patients.

Les dons pour la recherche

Le donc, c’est une libéralité où un donateur, une personne physique vivante ou une personne morale, donne sans convenance une valeur mobilière, cela peut être un bien, de l’argent… au donataire. On parle de libéralité quand il n’y a pas de contrepartie, le don est donc donné à titre gratuit par le donateur. Le don se concrétise par virement d’argent sur un compte ou par chèque, et ce, sans faire un acte notarié. Chacun don est précieux pour soutenir les nouveaux projets médicaux des chercheurs, pour les aider à faire de nouveaux tests et pour financer les nouvelles pistes thérapeutiques afin qu’un jour, on trouve les traitements adéquats pour soulager les patients et pour les guérir. Cela les aide à mieux comprendre les maladies et à améliorer la prise en charge des personnes malades. Mais les dons sont aussi utilisés pour accompagner et pour prendre en charge les patients ainsi que pour prévenir et pour développer de nouveaux traitements.

Soutenir la médecine

Toutes les avancées scientifiques sont dues au progrès de la recherche médicale. En plus d’être longue, cette dernière coûte cher, mais sans elle, l’accompagnement et la prévention des professionnels de la santé aux patients n’existent. C’est pour tout cela que les dons sont importants, ils font avancer les recherches sur de nombreuses maladies. Ils accélèrent les progrès médicaux dans les laboratoires. Avec ces dons, les chercheurs peuvent poursuivre leurs travaux et lutter contre les maladies sur tous les fronts. Ils permettent de faire évoluer la médecine dans ses techniques, ses pratiques et ses méthodes tout en aidant chacun à conserver ou à retrouver une meilleure santé. Faire un don, c’est donc participer au soutien des équipes médicales luttant tous les jours pour que les patients soient guéris.

Pourquoi faire des dons pour la recherche ?

Les dons pour la recherche font avancer les connaissances dans le domaine de la santé humaine. Ils permettent d’agir pour le développement de la recherche contre toutes les pathologies. Ces dons encouragent également les recherches dans les domaines médicaux oubliés. Toutes les maladies sont concernées par les recherches médicales et scientifiques comme les maladies infectieuses, la maladie d’Alzheimer, les maladies neurologiques, les maladies cardio-vasculaires, le SIDA, le cancer, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, le diabète et bien plus encore. Les recherches sont porteuses de progrès médicaux pour tous. En faisant un don, on peut faire régresser les maladies tout en préparant la médecine de demain. Une société qui mise sur l’avenir, c’est une société en bonne santé.